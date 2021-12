Semaha maakt WK-sjaals voor de Warmste Week

Hasselt

In Stevoort is Semaha Marangoz druk in de weer met het maken van sjaals die ze verkoopt ten voordele van de Warmste Week. “Het gaat om heel bijzondere exemplaren”, zegt Semaha. “Toen ik met mijn man Jan, een fervente wielerliefhebber, naar het WK-wielrennen ging kijken, heb ik in Mechelen, waar de Warmste Week van start is gegaan, een hele reeks foto‘s gemaakt. Die foto’s heb verwerkt in het ontwerp voor de stof van mijn sjaals. In vind de Warmste Week een superinitiatief. Het thema van dit jaar sprak me ook heel erg aan. Kunnen zijn wie je bent is in mijn leven heel belangrijk geweest, als meisje binnen mijn Turkse familie en als Turkse binnen de Belgische cultuur. Bovendien geef ik les in het tweedekansonderwijs en daar heb ik ook te maken met leerlingen die een gelijkaardige strijd moeten leveren.”

Wie de Warmste Week wil steunen door voor 29 euro een WK-sjaal te kopen, kan terecht op de website sjalala.com. raru