Auto door haag en tegen terras van leegstaande horecazaak in Lanklaar

De automobilist reed over een parking, door een haag en kruiste de Kruisstraat om tegen een terras tot stilstand te komen. — © MMD

DILSEN-STOKKEM

Maandag rond 7.45 uur is op het kruispunt van de Dorpsstraat en de Kruisstraat in Lanklaar een auto door een haag gereden en tot stilstand gekomen tegen het terras van leegstaande horecazaak. De chauffeur in de wagen moest bevrijd en overgebracht worden naar het ziekenhuis.

Het ongeval gebeurde in de ochtendmist. Een automobilist, komende uit de richting Stokkem reed aan de bushalte van de Dorpsstraat in Oud-Lanklaar door de haag van een parkeerplaats. Daarbij kruiste hij de Kruisstraat en kwam tot stilstand tegen het houten terras met afdak van het voormalig Grieks restaurant Ilios I. Dat restaurant ligt vlak naast de parkeerplaats en de Kruisstraat. Het pand staat leeg omdat het complex zal verbouwd worden tot twee appartementen.

Bij het ongeval geraakte geen tweede voertuig betrokken. De chauffeur zat gekneld in zijn wagen, was bij het bewustzijn, maar kon niet op eigen kracht uit de wagen. De brandweer van Maasmechelen kwam ter plaatse om de man uit de wagen te halen. Het dak moest van de wagen geknipt worden. Hij werd voor verzorging naar het ziekenhuis overgebracht. De ravage aan het terras en de houten constructie was groot. De woning zelf bleef gespaard.

Door het ongeval was er verkeershinder op de Dorpsstraat. Het kruispunt met de Kruisstraat werd volledig afgesloten.

(mmd)