Beerschotfan dient klacht in tegen buitensporig politiegeweld: “Ze sloegen op alles wat bewoog”

Na het incident met de vuurpijl liep het ook na het laatste fluitsignaal helemaal mis in het Olympisch Stadion. Enkele supporters van Beerschot sprongen het veld op, maar vluchtten al snel terug de tribune in. Daarna trad de aanwezige politie kordaat op. Te kordaat en heel agressief, aldus Beerschotsupporter Karen Van de Cruys

“Ze sloegen op alles wat bewoog. Supporters die beneden in de tribune stonden kregen stevige klappen met de wapenstok, ook supporters die in de verste verte niets mispeuterd hadden. Mijn zoontje van 12 jaar had niet door dat het politieagenten waren omdat ze bivakmutsen droegen en in gewone kleren rondliepen. En omdat ze uitzonderlijk wild tekeer gingen. Mijn zoon vluchtte uiteindelijk in paniek weg en is zwaar aangedaan door de gebeurtenissen.”

Karen heeft de blauwe lijn van de politie gebeld en via mail klacht neergelegd tegen het politiegeweld. Ze wil nog benadrukken dat ze het vuurpijlincident ten stelligste afkeurt, maar dat die ene actie losstaat van de buitensporige reactie van de politie na de wedstrijd.

Context

“Wij hebben deze beelden gezien, maar het is belangrijk dit in de context van de supportersacties na de match te plaatsen”, zegt politiewoordvoerder Willem Migom.

“Redelijk wat volk uit die tribune was kort voordien nog het veld op gestormd om spelers, bezoekende supporters en politie aan te vallen. De politie kwam tussen toen twee mannen heel het veld overstaken om de harde kern te overtuigen opnieuw aan te vallen. De tussenkomst van de politie heeft slechts twintig seconden geduurd, zoals op de beelden te zien is. De klacht van de supporter zal uiteraard onderzocht worden.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen