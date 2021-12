Twee op de drie bussen rijden ondanks staking: “Limburg telt het meeste personeel dat wel aan de slag is gegaan”

Aan de stakingsactie van het gemeenschappelijke vakbondsfront bij De Lijn nemen ongeveer 1 op de 3 chauffeurs deel. “Limburg telt samen met Oost- en West- Vlaanderen het meeste personeel dat wel aan de slag is gegaan, ongeveer 65 procent”, zegt Karen Van der Skype, woordvoerder van De Lijn. “Elders ligt dat rond de 60 procent bereidwilligheid om te werken. Die cijfers gaan zich over de hele dag op dezelfde niveaus doorzetten.”

De staking van vandaag is niet tegen De Lijn maar wel tegen de politiek gericht. De drie vakbonden organiseren een nationale actiedag, uit protest tegen de loonnormwet van 1996 en tegen de beknotting van de syndicale vrijheden. De socialistische vakbond ABVV en de christelijke vakbond ACV organiseren een manifestatie in Brussel terwijl de liberale bond ACLVB richt zich meer op lokale acties.

LEES OOK. Nationale stakingsactie: 40 procent van bussen en trams De Lijn rijdt niet

De alternatieve dienstregeling die is uitgewerkt, lijkt wel te werken. Aan het station van Hasselt bleven geen reizigers tevergeefs op hun busrit wachten. “Er zat wat meer volk dan anders op de bus”, zegt Erkan die vanuit Beringen komt. “Maar de chauffeur was even vriendelijk als altijd.”

“Ik denk dat het coronavirus voor een keer een helpende hand toesteekt”, zegt Mia uit Alken. “Aan de haltes was beduidend minder volk. Het online lesgeven zal er wel mee voor zorgen dat er genoeg bussen rijden om iedereen op zijn plek te krijgen.”