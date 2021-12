Minstens 15 doden en 68 gewonden na vulkaanuitbarsting op Java

Op het Indonesische eiland Java is de slachtofferbalans na de uitbarsting van de vulkaan Semeru verder gestegen. Volgens de plaatselijke civiele bescherming kwamen minstens 15 mensen om het leven en liepen zeker 68 anderen brandwonden op.

Lokale televisiezenders tonen beelden van huizen die nagenoeg volledig bedekt zijn met as. Zo’n 1.500 getroffen inwoners werden tijdelijk ondergebracht in moskeeën en overheidsgebouwen.

De bijna 3.700 meter hoge vulkaan is de hoogste berg van Java. Hij ligt in het Nationaal Park Bromo-Tengger-Semeru Nationaal Park, in het oosten van het eiland. De laatste grote uitbarsting van de Semeru dateerde van december 2020.

Indonesië ligt in de zogenaamde ‘Ring van Vuur’, de geologisch meest actieve zone op aarde waar vaker aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen.

