Nederlandse politie rukt uit voor vuurwapen van chocolade

Een chocoladepistool is geen geschikt sinterklaascadeau, vindt de politie Maastricht. — © Politie Basisteam Maastricht

In Nederland zijn agenten in Maastricht zondagavond afgekomen op een melding over een gevonden vuurwapen bij een woning. Na inspectie bleek het echter te gaan om een pistool gemaakt van chocolade, meldt de politie op Facebook.