Minister Demir verwerpt “onbegrijpelijk” beroep Umicore: strengere loodnorm blijft behouden

Umicore moet toch strengere loodnormen hanteren voor zijn fabriek in Hoboken. Dat heeft Vlaams minister van Omgeving Zuhal Demir (N-VA) besloten nadat de multinational in beroep was gegaan tegen de strengere norm die de provincie eerder al had opgelegd. Demir vindt het beroep van Umicor “ook onbegrijpelijk”.

Per zes maanden worden bij kinderen van 1 tot 12 jaar uit de wijk Moretusburg-Hertogvelden rond de fabriek van Umicore de bloedwaarden nagekeken op lood. Die waarden dalen, maar nog steeds drie op de tien kinderen in de zone het dichtst bij de fabriek hebben een waarde boven de 5 microgram per deciliter bloed. Op 17 juni besliste de Antwerpse provinciale deputatie dan ook om in te grijpen in de omgevingsvergunning, door de norm voor lood in bloed nog dit jaar strikt in te perken.

Umicore werd nog dit jaar verplicht om de lood-in-bloedwaarden bij de kinderen te doen verlagen tot gemiddeld maximaal 3,5 microgram per deciliter. Tegen eind 2025 wordt dat zelfs 2 microgram. Maximaal 5% mag nog tot 4 microgram per deciliter in het bloed hebben. Zeker die laatste norm vond de deputatie “streng en ambitieus”, maar ook haalbaar en in het belang van de gezondheid van de omwonenden van de fabriek. Maar Umicore tekende toch beroep aan tegen die beslissing.

Daardoor kwam de zaak terecht bij minister van Omgeving Demir. Zij verklaart de tegenargumenten van Umicore ongegrond. Umicore wordt daarmee verplicht om de strengere normen te hanteren.

“Wereldvreemdheid”

Dat het bedrijf in beroep ging tegen de beslissing van de Antwerpse deputatie om zijn omgevingsvergunningsvoorwaarden bij te stellen, stoot Demir tegen de borst. “Het is onbegrijpelijk dat het bedrijf in beroep ging terwijl ze weten dat de lood-in-bloedwaarden nog veel te hoog zijn. Dat getuigt van wereldvreemdheid. Als bedrijf moet je net die handschoen opnemen in het belang van de gezondheid van je directe buren en de meeste kwetsbaren.”

“Met de verstrengingen die we Umicore nu opleggen, verplichten we het bedrijf extra te investeren om zijn impact zo klein mogelijk te maken. We doen dat in het belang van de gezondheid van zovele omwonenden”, aldus Demir. Ze hoopt dat Umicore zijn tijd en energie steekt “in de gezondheid van mensen en niet in het bestrijden van de overheid, die het algemeen belang vooropstelt”.

Spelende kinderen in de buurt van de fabriek. — © katrijn van giel

Normen of streefwaarden?

Volgens het kabinet wou Umicore liever geen normen, maar – niet-handhaafbare – streefwaarden. Ook zou het bedrijf vinden dat de 2 microgram onhaalbaar is, en zodoende een onredelijke eis van de overheid. De Gewestelijke Omgevingsvergunningscommissie had volgens het kabinet “normen” geadviseerd en geen “streefwaarden”, omdat normen een bedrijf ook effectief tot investeringen dwingen. In principe kan het bedrijf nog naar de Raad voor Vergunningsbetwistingen stappen, al zou dat beroep volgens de minister niet opschortend werken. Umicore zelf was zondagavond niet meteen bereikbaar voor commentaar.