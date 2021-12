Dit verandert vandaag: nieuwe maatregelen voor onderwijs, cultuur en evenementen gaan in

Een pakket nieuwe maatregelen tegen de verdere verspreiding van het coronavirus, dat vrijdag afgeklopt werd door het Overlegcomité, gaat vandaag in. De maatregelen hebben betrekking op het onderwijs en publieke evenementen in binnenruimtes, zoals culturele voorstellingen.

Om op korte termijn het hoge aantal coronabesmettingen terug te dringen en de druk op de zorg te verminderen, nam het Overlegcomité in de eerste plaats maatregelen voor kinderen van 6 tot 12 jaar. Omdat zij niet gevaccineerd zijn, gaat het virus bij hen stevig rond. De uitbreiding van de mondmaskerplicht vanaf 6 jaar ging zaterdag al in.

Maar ook in de scholen komen er nieuwe maatregelen, die vandaag van kracht worden. Zo moet elke klas en elke ruimte waar veel mensen samenkomen met een CO2-meter uitgerust zijn. Vanaf 900 ppm moet er worden ingegrepen. Als er twee besmette leerlingen zijn, moet een klas sluiten. Alle buitenschoolse activiteiten zijn sowieso verboden. Ouders worden aanbevolen hun kinderen regelmatig te (zelf)testen. De uitgebreide mondmaskerplicht geldt ook op school.

Tot de examenperiode wordt het middelbaar onderwijs onder hybride vorm georganiseerd. Voor leerlingen die geen toegang hebben tot een computer kan het afstandsonderwijs op school worden georganiseerd. Voor de meest kwetsbare leerlingen wordt contactonderwijs voorzien, het deeltijds kunstonderwijs volgt de regeling van het lager en het middelbaar onderwijs.

Om de viruscirculatie verder in te dammen, wordt voor het kleuter- en het lager onderwijs de kerstvakantie met een week vervroegd. Die zal ingaan op maandag 20 december.

Publieke evenementen in binnenruimtes waar meer dan 4.000 bezoekers aanwezig zijn, kunnen al sinds zaterdag niet meer doorgaan. Vanaf vandaag gelden er nog strengere maatregelen voor alle evenementen, culturele en andere voorstellingen en congressen die binnen worden georganiseerd. Die kunnen enkel nog doorgaan als er niet meer dan 200 aanwezigen zijn die allen een zitplaats hebben en een mondmasker dragen. Vanaf 50 bezoekers is ook het gebruik van het Covid Safe Ticket (CST) verplicht. Ook bioscopen mogen nog slechts 200 bezoekers per zaal ontvangen, mits respect van anderhalve meter tussen de gezelschappen.