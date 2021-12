Barrow officieel uitgeroepen tot winnaar van presidentsverkiezingen in Gambia

In Gambia heeft uittredend president Adama Barrow officieel de presidentsverkiezingen van zaterdag gewonnen, zo maakte de kiescommissie zondag bekend. De oppositie had eerder op basis van de voorlopige resultaten nog laten weten de uitslag te verwerpen.

Volgens de kiescommissie behaalde Adama Barrow meer dan 53 procent van de stemmen, terwijl zijn voornaamste rivaal Ousainou Darboe (UDP) het moet stellen met 27,7 procent. Verschillende aanhangers van oppositiepartij UDP beweren intussen dat er met de resultaten is geknoeid. Bewijzen voor die beschuldiging kunnen momenteel niet worden voorgelegd. De verkiezingen in Gambia verlopen via één enkele stemronde.

De gewezen zakenman Adama Barrow werd vijf jaar geleden voor het eerst tot president verkozen. Met zijn aanstelling kwam er een einde aan het meer dan 20 jaar durende schrikbewind van Yahya Jammeh.