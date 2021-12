Nationale stakingsactie: 40 procent van bussen en trams De Lijn rijdt niet

Vandaag zal zo’n 60 procent van de bussen en trams van De Lijn uitrijden. Dat is het gevolg van een nationale actiedag van de vakbonden waar ook heel wat chauffeurs van de openbare vervoersmaatschappij aan deelnemen.

De drie vakbonden organiseren vandaag een nationale actiedag uit protest tegen de loonnormwet van 1996 en tegen wat ze de “beknotting” van de syndicale vrijheden noemen. De socialistische vakbond ABVV en de christelijke vakbond ACV focussen die dag op een manifestatie in Brussel, de liberale bond ACLVB richt zich meer op lokale acties.

Zo’n 60 procent van het normale aantal trams en bussen zal uitrijden vandaag. De Lijn werkt een alternatieve dienstregeling uit, op basis van het aantal personeelsleden dat aangeeft te zullen werken. Die dienstregeling is te zien op de website. “We laten je niet graag in de kou staan en werkten daarom een alternatieve dienstverlening uit op basis van het beschikbare personeel”, klinkt het daar. Het lijkt op het eerste gezicht zo dat er in de steden meer hinder zal zijn dan voor het lokale vervoer.

Hinder in Brussel

Ook de Brusselse openbaarvervoermaatschappij MIVB verwacht hinder. Enerzijds omdat een deel van het personeel zal deelnemen aan de actiedag, anderzijds omdat de betoging in Brussel haar lijnen zal verstoren.

NMBS-woordvoerder Bart Crols zegt dat de spoorwegmaatschappij “a priori geen impact verwacht op het treinverkeer”.