Marc Van Ranst pleit voor wedstrijden zonder publiek: “Fans hadden kans om te tonen dat het veilig kon”

De bekende viroloog trok de vergelijking met Nederland: daar worden voetbalwedstrijden momenteel achter gesloten deuren gespeeld omwille van de coronapandemie. Zo’n maatregel is er in België momenteel (nog) niet. “En dat terwijl ze in Nederland betere coronacijfers hebben”, stelt Van Ranst in een Tweet. “In België hadden de voetbalsupporters de kans om te tonen dat het wel op een veilige manier kon. En ze scoorden een own-goal”, klinkt het.

De partij tussen Beerschot en Antwerp werd zondagmiddag stilgelegd toen een Beerschot-supporter over de boarding sprong en een vuurpijl in een vak Antwerp-fans gooide. Enkele uren later was het ook raak op het veld van Standard: daar werd de partij eerst stilgelegd toen vuurpijlen en rookbommen op het terrein werden gegooid. Die match moest zelfs definitief gestaakt worden toen vlak voor het einde fans het veld betraden.