In een van de gekste F1-races aller tijden heeft Lewis Hamilton de bordjes gelijk gehangen. Hij won de GP van Saoedi-Arabië en pakte het bonuspunt van de snelste ronde. Max Verstappen werd tweede, waardoor de twee nu allebei naar de slotrace gaan met 369,5 punten. Bij gelijke stand is Verstappen kampioen, want hij heeft meer overwinningen behaald.