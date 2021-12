VIERDE PROVINCIALE C

Loksbergen boekte een knappe overwinning tegen Alken B, ook al was het bibberen tot het einde na twee late goals van Alken. Juve B scoorde tegen Koersel B zes keer in 35’, man van de match was Tobias Raskin (foto) met vier goals. Heers maakte met twee strafschoppen het verschil tegen EMBO. (kj)