In de topper in Eigenbilzen speelde Mike Martens (foto) zich in de kijker met een hattrick voor leider FC Veldwezelt. Moelingen pakte verdiend de winst tegen SK Tongeren B. KMR Biesen won met het kleinste verschil in Uikhoven. De thuisploeg pakte tien gele kaarten. Smeermaas won met ruime cijfers in Rutten: 1-9. (nm)