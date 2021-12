Première van Ingeborg als koningin Mathilde is voorlopig ook laatste keer: “Ik voel me verdrietig en boos”

De Winterrevue van regisseur Stany Crets – en met Ingeborg als special guest – is zondag in première gegaan in Antwerpen. Opmerkelijk: dat gebeurde voor een zaal van 800 toeschouwers. Dat mocht nog enkele uren zo.

De première in Theater Elckerlyc, in het bijzijn van een rits BV’s, was meteen de voorlopig laatste voorstelling. De voorstelling was de dagen voordien nog maar twee keer gespeeld voor publiek.

Uitgerekend op de dag van de eerste voorstelling, vrijdag, besliste het Overlegcomité dat indoor evenementen met meer dan 200 personen vanaf maandag niet meer kunnen plaatsvinden. “Eén ding was vanaf het begin zeker”, zei regisseur Stany Crets (56). “We zouden nog een weekend lang de pannen van het dak spelen. Nu nemen we dan voor even afscheid.”

Mediafiguur Ingeborg (55) is de centrale figuur in de voorstelling Made in Belgium. Zo kruipt ze in de huid van koningin Mathilde. “De beslissing van het Overlegcomité kwam hard aan. Ik heb Stany Crets nog nooit zo emotioneel meegemaakt.” Ingeborg voelt zich “verdrietig en boos”.

De Winterrevue zou normaal tot half januari 2022 spelen. De overige voorstellingen zullen op een nieuw tijdstip plaatsvinden, zodra het duidelijk is voor hoelang de sluiting van de theaters in Vlaanderen vereist is. (dhs)

Deze BV’s waren present:

Acteur Peter Van Asbroeck met vriendin Gwen. — © Walter Saenen

Joyce De Troch met haar twee dochters, Alexia (12) en Adriana (10). — © Walter Saenen

Nicole en Hugo, hét showbizzkoppel van Vlaanderen. — © Walter Saenen

Acteur/presentator Jan Van Looveren met zijn dochter Liloe (12). — © Walter Saenen

Zangeres/presentatrice Margriet Hermans met dochter Celien. — © Walter Saenen

Actrice Annie Geeraerts (de bomma uit ‘Familie’): 95 jaar en nog steeds goed ter been. — © Walter Saenen

Actrice Jacky Lafon, voor de meesten nog steeds Rita uit ‘Familie’. — © Walter Saenen

Johan Kalifa Bals, acteur uit ‘De buurtpolitie’, met zijn vriendin Salina. Ze waren gekleed in de Belgische driekleur, aangezien de Winterrevue ‘Made in Belgium’ was. — © Walter Saenen

Acteur Ivo Pauwels (83), bekend als Nonkel Jef, met zijn 22 jaar jongere vriendin Diana. — © Walter Saenen

Ingeborg als koningin Mathilde, naast Patrick ‘koning Filip’ Onzia. — © if