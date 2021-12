De gewezen Amerikaanse presidentskandidaat Bob Dole (98) is overleden

Bob Dole, die tijdens de Tweede Wereldoorlog levensbedreigende verwondingen overwon, leider van de Republikeinen werd en ooit presidentskandidaat was, is in zijn slaap overleden op 98-jarige leeftijd.

“Met pijn in ons hart kondigen we aan dat senator Robert Joseph Dole vanmorgen vroeg in zijn slaap is overleden”, schrijft de DoleFoundation op Twitter. “Bij zijn dood, op 98-jarige leeftijd, had hij de Verenigde Staten van Amerika 79 jaar trouw gediend.”

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen

In februari maakte Dole bekend dat hij gediagnosticeerd was met stadium 4 longkanker en met zijn behandeling zou beginnen.

In 1996 was hij kandidaat voor het presidentschap maar Bill Clinton mocht uiteindelijk opnieuw zijn intrek nemen in het Witte Huis. Hij was toen - op 73-jarige leeftijd - de oudste presidentskandidaat die voor het eerst genomineerd werd. Vervolgens trok hij zich terug uit de politiek maar hij schuwde de schijnwerpers niet. Hij besloot namelijk om opnieuw voor de camera te staan, deze keer om reclamespotjes op te nemen. Hij bleef zich ook inzetten voor oorlogsveteranen en kwam hen zelfs op zaterdagen begroeten in Washington.