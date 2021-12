Moeder en twee baby’s uit Sint-Gillis naar ziekenhuis met CO-intoxicatie

In de Brusselse gemeente Sint-Gillis zijn zondagnamiddag een moeder en haar twee baby’s, een tweeling van één maand oud, naar het ziekenhuis gebracht met een CO-intoxicatie. Dat meldt de Brusselse brandweer. Vijftien personen die in hetzelfde gebouw woonden, moeten voorlopig ook elders opgevangen worden omdat de waterverwarmingstoestellen in het gebouw in slechte staat blijken.