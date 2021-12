Allereerste nummer voor Eurovisiesongfestival 2022 is bekend maar krijgt meteen al kritiek op sociale media

Måneskin bewees het tijdens de vorige editie: rock op het Eurovisiesongfestival is helemaal oké. En dus stuurt Bulgarije in 2022 ook een rockband naar Turijn. Deze keer is er geen sprake van ontblote bovenlijven of een leadzanger op hakken, maar de groep doet wel aan een andere bekende band denken.

Van de beats tot de stem van de zanger, de Bulgaarse inzending heeft wel veel weg van de Foo Fighters. Maar helaas heeft het volgens het commentaar op Instagram niet hetzelfde rockgehalte als de iconische Amerikaanse band. Volgens sommige Instagramgebruikers zou het lied te “zwak zijn” en zit een plaats in de finale er voor de groep niet in. Iemand anders beschreef het lied zelfs als “een instant flop” en “het slechtste Bulgaarse lied ooit”.

(Lees verder onder de video)

Ook bij ons is al bekend wie België zal vertegenwoordigen in Turijn, namelijk de winnaar van The Voice Belgique Jérémy Makiese. Na de Vlaamse band Hooverphonic was het weer de beurt aan een Franstalige kandidaat die gekozen wordt door de openbare omroep RTBF. Welk lied Jérémy zal zingen is nog niet bekend.