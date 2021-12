Anderlecht maakt het zichzelf nog lastig, maar sleept dankzij twee goals van Lior Refaelov wel zege binnen tegen Zulte Waregem

Danku, Lior Refaelov. Anderlecht haalde het met 3-2 van Zulte Waregem en de Gouden Schoen eiste opnieuw een hoofdrol op met twee doelpunten. Paars-wit bracht meer dan degelijk voetbal, maar maakte het zichzelf nog lastig door twee onnodige doelpunten weg te geven. Het trok uiteindelijk wel de drie punten over de streep en staat op zijn minst voorlopig in de top vier. Zulte Waregem komt onderin weer aardig in de problemen.