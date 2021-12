Manchester United kruipt door het oog van de naald tegen Crystal Palace bij debuut van nieuwe coach Ralf Rangnick

Manchester United heeft tegen Crystal Palace op het nippertje de zege kunnen binnenhalen. The Red Devils leken met hun nieuwe coach Ralf Rangnick lange tijd op weg naar een scoreloos gelijkspel, maar in het slotkwartier bleek Fred de reddende engel. Manchester United haalde het met 1-0, waardoor het sinds het ontslag van coach Ole Gunnar Solskjaer 7 op 9 pakt in de Premier League.