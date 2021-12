In de Dusartparking zijn stutten geplaatst om de draagbalken te renoveren. — © Serge Minten

Hasselt

Wie afgelopen weekend binnenreed in de ondergrondse parking Dusartplein, schrok misschien bij het zien van flink wat stellingen en stutten. Paniek is nergens voor nodig want het gaat om renovatiewerken.