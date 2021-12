Timothy Dupont pakt Belgische titel op het strand, na tumultueuze sprint

Timothy Dupont heeft zich zondag in Bredene op de mountainbike opnieuw tot Belgisch kampioen in de strandrace gekroond. Ook collega-wegrenners Florian Vermeersch (6e), Tim Declercq en Brent Van Moer eindigden in de top tien van het BK.

Het BK in Bredene werd beslist in een tumultueuze sprint, waarin Dupont Frans kampioen Samuel Leroux klopte. De finish was wel omstreden omdat Leroux vond dat Dupont de deur had dichtgedaan, terwijl nog enkele gedubbelden de finish erg smal maakten...

Het BK is een open wedstrijd, waarin ook buitenlanders worden toegelaten, al kunnen zij uiteraard geen aanspraak maken op de Belgische titel. Op het BK-podium kreeg Dupont Emiel Vermeulen (zilver) en Jasper Dejaegher (brons) naast zich.

Opvallend: Dupont was de uittredende nationale kampioen op het strand, ook al dateert zijn vorige titel van bijna vier jaar geleden. De 34-jarige West-Vlaming van Bingoal Pauwels Sauces WB reed ook naar de Belgische titel in het seizoen 2017-2018. Door verschillende omstandigheden werden er nadien geen BK’s meer afgewerkt op het strand.

Dupont was niet de enige wielerprof met naam aan de start: met Parijs-Roubaix-revelatie Florian Vermeersch (zesde), Tim Declercq (zevende) en Brent Van Moer (tiende) eindigden er drie renners uit de WorldTour in de top tien van het BK. Oud-veldrijder Klaas Vantornout veroverde de Belgische titel bij de masters, Veronique Florizoone bij de vrouwen.

