In de nationale reeksen maakten Genk Ladies B en Alken respectievelijk de verplaatsing naar Bergen en Heist. Beide Limburgse ploegen keerden met de drie punten huiswaarts. In eerste provinciale won Louwel de topper van STVV. In tweede provinciale springen de knalprestaties van Bokrijk B en STVV B in het oog.