Tien dagen na storm nog steeds duizenden Britten zonder stroom

Meer dan een week nadat de storm Arwen het land heeft getroffen, zitten duizenden huizen in Groot-Brittannië nog steeds zonder stroom.

Volgens de Energy Networks Association waren er zondag aan het begin van de dag nog 4.025 woningen die nog niet waren aangesloten. Het merendeel van de getroffen woningen bevindt zich in het noordoosten van Engeland, aldus de ENA.

Zaterdagnacht werden nog rukwinden van 35 tot 50 mijl per uur geregistreerd. In delen van Schotland daalden de temperaturen onder nul. Ondertussen voorspelt het Met Office nog meer nat en winderig weer voor volgende week, met slechte weersomstandigheden in gebieden die al getroffen zijn door Arwen.