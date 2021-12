Amerikaans parlementslid onder vuur na gewapende familiefoto voor Kerstmis

De reacties onder de foto die Massie zaterdagavond op Twitter postte zijn niet mals aangezien dinsdag de vijftienjarige Ethan Crumbly vier klasgenoten doodschoot en zeven anderen verwondde. Dat zo’n foto nu gepost wordt, kan voor velen niet door de beugel.

“Aangezien we familiefoto’s delen, dit is de mijne” schrijft Fred Guttenberg, een Amerikaanse activist tegen wapengeweld die in 2018 zijn dochtertje verloor tijdens een schietpartij op school. Daarbij plaatste hij een foto van zijn dochter en daarnaast een foto van haar graf.

Ook Massie’s Republikeinse collega John Yarmuth reageerde op de tweet. “Ik kan iedereen beloven dat niet iedereen in Kentucky een ongevoelige smeerlap is”, schreef hij bij de foto.