Oeps: zangeres Charli XCX laat iets te veel zien tijdens prijsuitreiking

De Britse zangeres Charli XCX heeft tijdens de prijsuitreiking van de Aria Awards ongewild de aandacht getrokken. Net nadat ze de Aria voor beste pop release had uitgedeeld aan The Kid Laroy en Justin Bieber voor het nummer Stay, viel haar kleedje naar beneden. Haar tepel was even te zien, maar dat fikste ze al snel. Erg vond de Boom clap-zangeres het duidelijk niet, want ze deelde de beelden zelf op haar social media.