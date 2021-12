Liège Panthers wint topper van kampioen Namur Capitale, 9 op 9 voor Castors Braine

Namur Capitale leek, via Courtney Range (15 punten, 10 rebounds) en Batabe Zampare (16 punten, 17 rebounds), halfweg (29-38) op weg naar winst. Liège Panthers liet echter niet begaan en reageerde via onder mee Julia Franquin (13 punten, 11 rebounds) en Brittany Brewer (10 punten, 10 rebounds). Dat resulteerde na een remonte (46-45) en een spannend slotkwart in een nipte 63-62 zege. Liège Panthers telt nu 6 op 8 en staat officieus nu naast Namur Capitale (7 op 9). Castors Braine had geen problemen met Waregem. Via Aislinn Konig (21 punten), Belofte van het Jaar Sam Van Buggenhout (10 punten, 6 assists), een schitterende Elise Ramette (21 punten) en Jessica Lindstrom (15 punten, 9 rebounds) ging het na 52-35 (rust) naar een 104-61 zege. Voor Castors Braine de negende opeenvolgende overwinning. Ook het tweede geklasseerde Kangoeroes Mechelen (7 op 8) kende weinig problemen. De Servische guard Ivana Katanic (20 punten, 10 rebounds, 5 assists) was de perfecte floorleaeder en gidste de Maneblussers met de steun van de zusjes Billie (12 punten, 9 rebounds) en Becky Massey (15 punten, 6 rebounds, 5 assists) en na 45-23 (rust) naar een 83-48 zege versus Lummen. Phantoms Boom realiseerde een vijfde zege en blijft met 5 op 9 in het spoor van de top-4. De Steenbakkers zegevierden via onder meer Axelle Van Eupen (10 punten, 7 rebounds), Jolien Goyvaerts (13 punten, Sarah Bell (10 punten) en Ine Joris (10 punten, 7 rebounds) on the road en met 48-74 van Sparta Laarne.Triple-double van Mia Lloyd bij Spirou LadiesOnderaan het klassement realiseerde Spirou Ladies Charleroi tegen Pepinster een tweede overwinning na negen matchen. Mia Loyd stuwde met een beklijvende triple-double en 29 punten, 17 rebounds en 11 assists de Spirous naar een 87-50 overwinning. Pepinster blijft met 0 op 8 alleen op de rode lantaarn bengelen.