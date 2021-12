Artur Szczepaniak wint opnieuw op Elite MMA Championship in Düsseldorf

Artur Szczenpaniak (25)heeft zaterdag op het Elite MMA Championship in Düsseldorf met een technical knock out gewonnen van zijn Britse tegenstander Walter Gahadza. In de derde ronde forceerde Szcepaniak een armklem waardoor Gahadza moest opgeven.

Na een afwachtende start verkocht de meer ervaren Gahadza Szczepaniak meteen een paar rake tikken. Het leverde Szczepaniak een flinke snee op boven zijn rechteroog. Artur herpakte zich met een reeks kniestoten en kon Gahadza op het einde van de eerste ronde zelfs naar de grond brengen. Hierdoor won hij nipt de eerste ronde. Door de snee boven zijn oog, paste coach Gokhan Ataman de tactiek aan tijdens de pauze voor ronde twee. Szczepaniak moest het grondgevecht aangaan en die tactiek bleek aanvankelijk goed te lukken. Maar medio tweede ronde draaide Gahadza de rollen om. Plots zat Szczepaniak vast in een wurgklem. Gelukkig voor Szcepaniak wist hij op tijd los te komen. De pauze voor ronde drie deed de Genkenaar zichtbaar deugd. Een frissere Szczepaniak domineerde zijn tegenstander nu zowel staand als op de grond. Da resulteerde in een armklem die Gahadza noopte tot een opgave. De zevende zege in de profloopbaan van de Genkie.

Begeleider Ian Redan was in de wolken met de prestatie van Szczepaniak. Redan: “Een meeslepende partij van start tot finish! Gahadza was onder de indruk van de kracht van Artur en voorspelde hem na de fight een zeer mooie toekomst in de MMA. Artur gaat in de komende dagen vrijaf nemen en zijn wonden laten herstellen. Daarna staan er gesprekken op het programma met verschillende Europese organisaties. Hij heeft zijn visitekaartje afgegeven en is klaar voor een nieuwe stap hogerop.”(frba)