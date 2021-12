Huis onbewoonbaar na zware brand: gezin in het ziekenhuis

Een koppel en hun zoon zijn zondagochtend gewond geraakt bij een zware brand in de Heerbaan. De drie zijn naar het ziekenhuis gebracht. Hun huis is voorlopig onbewoonbaar.

De buurtbewoners zijn de middag na de brand nog zwaar onder de indruk en vooral blij dat de getroffen familie tijdig uit het huis is geraakt. Hoe het vuur ontstond is onduidelijk. Volgens familie is de kat van de familie in de brand gebleven. Meer informatie volgt later. zb