Professor Herman Goossens: “Met omikron zijn we in een onzekere fase van de pandemie beland”

“De omikronvariant zou als een nieuwe pandemie kunnen zijn die op ons afkomt”, dat zegt professor microbiologie Herman Goossens (UAntwerpen). “Vorig jaar wisten we dat we wel uit deze crisis zouden raken als we bepaalde maatregelen zouden nemen”, klonk het in ‘De Zevende Dag’. “Nu zien we dat dit virus tot heel wat in staat is. Dat maakt de situatie moeilijker dan een jaar geleden.”

“Of de omikronvariant alles gaat veranderen? Het is te vroeg om daar uitspraken over te doen”, aldus professor Goossens. “Er zijn 3 parameters bij het inschatten van het risico van de omikronvariant: ten eerste de besmettelijkheid, en deze variant is inderdaad besmettelijker dan bijvoorbeeld de deltavariant.”

“Ten tweede het ziekmakend vermogen en de mortaliteit. Ik lees ook berichten dat dat wel zou meevallen, maar ik heb daar mijn bedenkingen bij. Een variant die 50 procent besmettelijker is, is gevaarlijker dan een variant die 50 procent dodelijker is. Want in absolute cijfers heeft dat een grotere impact. We hadden deze discussie ook begin 2020, toen zeiden we ook dat ‘corona een hoge besmettelijkheid maar een lage mortaliteit’ had. En dat klopt misschien in relatieve cijfers, maar niet in absolute cijfers. Dus al die hoopgevende berichten uit Zuid-Afrika dat ‘het wel meevalt’: ik heb daar mijn bedenkingen bij.”

“De derde factor is de mate waarin de omikronvariant bestaande immunniteit (zoals bv. vaccins, red.) kan ontwijken. En op dat vlak hoor ik wel verontrustende informatie uit Zuid-Afrika en Groot-Brittannië. Dus ja, ik maak me grote zorgen.”

© AP

“Situatie nu moeilijker dan jaar geleden”

De vooruitzichten van Goossens zijn dan ook eerder grim. “Met omikron zijn we in een nieuwe fase van deze pandemie beland, het is zelfs bijna een nieuwe pandemie die op ons zou kunnen afkomen. Maar dat zeg ik wel met het nodige voorbehoud, over twee weken zullen we meer weten. Dat maakt de situatie wat verwarrender en onzekerder dan een jaar geleden. Toen wisten we: als we mondmaskers dragen, afstand houden, een lockdown: dan raken we er wel uit. Nu hebben we die fantastische vaccins, maar door die nieuwe varianten zien we dat dit virus tot heel veel in staat is. Bovendien is het draagvlak bij de bevolking verminderd. Daarom lijkt de situatie me nu moeilijker dan een jaar geleden.”

“Niet zo enthousiast over vaccinatie van kinderen”

Toch is Goossens momenteel geen voorstander van de grootschalige vaccinatie van kinderen. “Ik ben daar eerlijk gezegd niet zo enthousiast over. We weten dat kinderen van 5 tot 12 jaar amper last hebben van het virus. Vaccinatie zou er dus vooral komen om de maatschappij, de volwassenen te beschermen. Maar er zijn complicaties met dit vaccin in 1 op 10.000 tot 1 op 15.000 gevallen. Dan zou je al een zeer veilig vaccin moeten gebruiken bij kinderen. En dan wordt het een ethische discussie: wil je op grote schaal kinderen vaccineren om volwassenen te beschermen? Op dit ogenblik ben ik daar afwachtend in, dan wil ik eerst veel meer data over de veiligheid van zo’n vaccin zien. Dan zou ik liever zien dat men vaccinatie verplicht maakt bij volwassenen.”