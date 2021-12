Lanaken

Een takelfirma heeft zondag een graaf- laadcombinatie die enkele dagen geleden was gestolen, uit het Albertkanaal in Lanaken gevist. De brandweer was afgelopen week al eens gaan kijken of het gestolen werktuig in het water lag nadat er een boot tegen was gevaren. Duikers konden de locaties juist vastleggen zodat de combinatie zondagmiddag kon worden getakeld. Het voertuig is eigendom van een Hasseltse firma. mm