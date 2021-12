Brecel en zijn tegenstander in de finale van het UK Championship snooker hebben wat van elkaar weg: “Hij is de Federer van het snooker”

De Chinees Zhao Xintong (24) is net als Luca Brecel (26) één van de grootste opkomende talenten in het snooker. Xintong speelt nog maar vijf jaar als prof, maar viel op zijn zestiende al op toen hij zesvoudig wereldkampioen Steve Davis met 6-1 naar huis stuurde. “Die jongen was verbazingwekkend goed en beter dan wie dan ook die ik al gezien heb op die leeftijd - inclusief (zesvoudig wereldkampioen en snookerlegende, nvdr) Ronnie O’Sullivan”, zei Davis na afloop.

Xintong is iemand die net zoals Brecel vooral offensief sterk is. “Ik herken wel wat van mezelf in Zhao”, zei de Maasmechelaar toen hij het vijf jaar geleden opnam tegen de Chinees. “Ik mag hem zeker niet in de match laten komen, want hij pot de ballen letterlijk van overal.” Zintong vermaakte het publiek in Groot-Brittannië de voorbije dagen met hoogstandjes, die O’Sullivan de uitspraak ontlokten dat hij “de Roger Federer van het snooker” is.

Toch heeft Xintong ondanks al dat potentieel de voorbije jaren nog geen hoge ogen kunnen gooien op grote toernooien. Tot dusver was hij nog nooit verder geraakt dan een plaats in de kwartfinales. De Chinees heeft echter net zoals Brecel, die in 2017 al het China Championship won, stappen gezet op defensief vlak. In de halve finale zette hij Barry Hawkins, het nummer 14 van de wereld, opzij met een afgetekende 6-1-overwinning. “Is dit het begin van een nieuw tijdperk in het snooker?”, vroeg topper Judd Trump zich al af op zijn Twitteraccount.