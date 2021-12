Conner Rousseau kritisch over Overlegcomité: “Waarom maken we altijd dezelfde fout?”

Het was een bijzonder opvallend beeld na de persconferentie van het Overlegcomité vrijdag: premier Alexander De Croo (Open Vld) die minister van Volksgezondheid Frank Vandenbroucke (Vooruit) duidelijk maakte dat hij het getroffen akkoord loyaler had moeten verdedigen. Vooruit-Voorzitter Conner Rousseau is het echter niet eens met de kritiek op Vandenbroucke, hij begrijpt niet dat de andere partijen zich hebben verzet tegen meer ingrijpende maatregelen. “Maar waarom heb je dan een adviesgroep, als je het advies niet volgt?”, aldus Rousseau in ‘De Zevende Dag’.

“Ik vond het schouwspel van vrijdag bijzonder triestig”, zei Rousseau. “Vergeet niet we op dat moment al aan het derde Overlegcomité in evenveel weken toe waren. Dat Frank geïsoleerd stond? Dat snap ik dus niet: de druk op de gezondheidszorg is te hoog. We zitten op een hoog plateau, en er gloort een nieuwe variant aan de horizon. Dan ben je ‘better safe than sorry’, in plaats van elke keer achteraf “sorry” te moeten zeggen.”

“Of premier De Croo deze crisis fout aanpakt? Dat is het foute debat, daar winnen we niets mee. Maar ik vraag me wel af waarom we keer op keer dezelfde fout maken. Als je ziet dat het probleem in de scholen uit de hand loopt, dan moet je ingrijpen om meer miserie te voorkomen. Het is niet omdat (Vlaams minister van Onderwijs, red.) Ben Weyts elke dag tweet dat de scholen open moet blijven, dat hij ook iets doet om ze open te houden. Eigenlijk had je de scholen tijdig moeten sluiten, om ze daarna ordentelijk weer te kunnen open. Maar de pijn verlengen, daar wordt niemand beter van.”

Advies

“Of we dan geen jojobeleid gaan voeren? Het enige wat we kunnen doen is daadkrachtig optreden, en de experts vertrouwen. Dat moet niet altijd slaafs, maar als je dat advies nooit volgt, geeft dat de bevolking ook geen vertrouwen. Want waarom heb je dan een adviesgroep, als je het advies toch niet volgt?”

Vandenbroucke had volgens Rousseau dan ook gelijk door zijn onvrede te laten blijken. “Je kan zo’n akkoord proberen te verdedigen, maar een ezel stoot zich geen twee keer aan dezelfde steen. Als iedereen de brand wil laten woeden”, verwijst Rousseau naar de andere partijen, “dan mag je dat ook duidelijk maken. Je moet een compromis niet verdedigen om het compromis te verdedigen, je moet ook oprecht in de politiek staan.”

Coronabarometer

N-VA-voorzitter Bart De Wever opperde vrijdag het invoeren van een coronabarometer, die duidelijk zou maken welke maatregelen er zouden volgen naargelang de verspreiding van het virus. Rousseau is niet tegen, maar twijfelt aan de haalbaarheid. “Dat mag er van mij, van Frank, en van Vooruit komen. Bijvoorbeeld op basis van drempelwaarden op de diensten intensieve zorgen. Maar ik stel me ook de vraag: hoe moet die barometer er dan uit zien? Als ik zie hoe het Overlegcomité nu tot een akkoord is gekomen, dan vraag ik me af of we dat ooit helder gaan kunnen vastleggen.”