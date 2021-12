Leiders Brooklyn Nets en Golden State Warriors lopen tegen nederlagen aan in de NBA

Brooklyn Nets en Golden State Warriors, respectievelijk leider in de Eastern en Western Conference, zijn zaterdag allebei tegen een nederlaag aangelopen in de Noord-Amerikaanse professionele basketcompetitie NBA.

De Nets gingen in het eigen Barclays Center met 107-111 onderuit tegen Chicago Bulls, met 29 punten voor DeMar DeRozan. Daarvan scoorde hij er 13 in het laatste kwart. Zach LaVine deed met 31 punten nog net iets beter. Ondanks de zevende nederlaag van het seizoen blijven de Nets wel aan de leiding, al zien ze de Bulls dichterbij sluipen. Beide teams tellen zestien zeges, maar het team uit Chicago heeft één nederlaag meer op de teller staan.

In het Chase Center in San Francisco viel er de verrassende thuisnederlaag van de Warriors tegen San Antonio Spurs te noteren (107-112). Derrick White was met 25 punten de topschutter bij de bezoekers. Voor Golden State was het de vierde nederlaag van het seizoen en daarmee delen ze nu de leidersplaats met Phoenix Suns. Beide teams hebben naast vier verliespartijen ook negentien zeges op de teller.