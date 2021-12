FUTSAL OVERZICHT: Ilias wipt broer Imad Kaddouri uit Beker van België

Broers en aanvoerders Imad (Houthalen La Baracca, l) en Ilias Kaddouri (FULL Hasselt, r) stonden oog in oog. — © HBvL

In de zestiende finales van de Beker van België maken de eersteklassers voor het eerst hun opwachting. Op Halle-Gooik na, kwamen ze vrijdag allemaal in actie. Opvallend: ze kwalificeerden zich één voor één. Ook Hasselt, Eisden-Dorp en Borgloon dus. Van de Limburgse niet-eersteklassers zet eentje zijn route verder. Dat is verrassend Liko Genk en niet PIBO Hoeselt. De eersteprovincialer wipte de tweedeklasser, niet onverdiend. Vrijdag ontvangt Meeuwen nog Halle-Gooik.