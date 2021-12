Wind staat persoonlijk record in de weg voor Koen Naert op marathon van Valencia, die wel tweede chrono ooit loopt

Tot 25 kilometer liep Naert op schema voor een persoonlijk record, dat op 2u07:39 staat, maar daarna verloor hij nog veel tijd. Er stond enorm veel wind in Valencia en dat speelde alle lopers parten in de tweede wedstrijdhelft, want hoewel Naert gevoelig vertraagde, bleef hij wel telkens plaatsjes winnen. De winst was voor de Keniaan Lawrence Cherono in 2u05:12.

Thomas De Bock slaagde er ondanks de felle wind in om wél een persoonlijk record te lopen en klokte 2u11:27. De Belgische limieten voor 2022 zijn nog niet bekend, maar vermoedelijk volstaat deze chrono van De Bock voor zowel het WK in Eugene als het EK in München.

Soufiane Bouchikhi liep lange tijd voor De Bock, maar stortte in de laatste vijf kilometer helemaal in en eindigde om en bij de 2u20. Debutant Dorian Boulvin bleef lang bij De Bock, maar kreeg op het einde nog een klop en verloor zo nog wat tijd.