Bestuurder onder invloed van drugs en met kind in auto aan de kant gezet in Tongeren

De politie heeft zaterdag in Tongeren een man aan de kant gezet die positief testte op drugs. In de auto zat ook een 7-jarig kind in een niet aangepast kinderzitje. De man zijn rijbewijs werd voor 15 dagen ingetrokken. Hem wacht ook nog een fikse boete.

Van zaterdag 17 uur tot zondag 1 uur ’s ochtends werd er in de politiezone Tongeren-Herstappe op de Maastrichtersteenweg, de Sint-Truidersteenweg, de Luikersteenweg, de Bilzersteenweg, de Hasseltsesteenweg en de Elderenstraat gecontroleerd. Van de 63 bestuurders die een alcoholcontrole kregen opgelegd, testten er twee positief. Een bestuurder die in het buitenland woont, tekende af op 1.98 promille. Zijn rijbewijs werd onmiddellijk ingetrokken voor twee weken en hij moest een boete van net geen 1.270 euro ter plaatse betalen.

Taxi’s

Twee taxichauffeurs bleken geen bestuurderskaart om met de taxi te rijden, te hebben en bleken met nog meer dingen rond de taxi-wetgeving niet in orde. De nodige pv’s werden opgesteld. Eén bestuurster kreeg een onmiddellijke inning omdat zij aan het rondrijden was met haar kind van 4 jaar dat niet in een aangepast kinderzitje zat. Drie voertuigen bleken geen geldige keuring te hebben. Tijdens de controle van één voertuig werd een verboden wapen (pepperspray) gevonden. Hiervan is een proces-verbaal opgesteld en de pepperspray werd inbeslaggenomen. mm