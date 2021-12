Een op vier te snel, auto in beslag genomen en boete van 1115 euro voor koerier in Tongeren

Tongeren

Dik een op vier (29%) van alle bestuurders die vrijdag een camera van de politie Tongeren/Herstappe passeerde, reed sneller dan toegelaten. Tussen 13 en 21 uur werd er gecontroleerd op de Schaapsweide, de Hoeise Kassei, de Luikersteenweg en de Overrepenstraat. 278 van de in totaal 965 gecontroleerde voertuigen reed te snel.

Eén bestuurder passeerde tegen 123 km/uur de camera op een plek waar 70 is toegestaan. Hij werd meteen aan de kant gezet. De man had ook geen rijbewijs. Zijn auto werd voor 15 dagen in beslag genomen.

Eén bestuurder van een pakjesdienst kreeg een boete van net geen 1115 euro omdat hij zonder vervoersvergunning reed en zijn gordel niet om had. mm