Waarom de rijkste man ter wereld Elon Musk op 35 vierkante meter woont en nooit meer een huis wil bezitten

Met een vermogen van liefst 300 miljard dollar is hij de rijkste man ter wereld en laat hij andere beroemde miljardairs als Jeff Bezos, Bill Gates en Warren Buffett zelfs ver achter zich. Het klinkt dan ook opmerkelijk als Elon Musk via sociale media verkondigt dat hij van plan is “geen huizen meer te bezitten”. En dat hij dan ook nog eens daad bij het woord voegt. Dit zijn zijn drijfveren.