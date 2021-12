Hoe je baas kan meekijken of je thuis wel werkt, en waarom dat ondertussen niet meer zijn grootste zorg moet zijn

Van prikklok tot gluursoftware of net blind vertrouwen:

Wie het kan moet alweer vier dagen op vijf telewerken: voor de één een zegen, voor de ander steeds meer een vloek. Na twintig maanden thuiswerken zit de sleur erin. Niet in het minst bij de werkgevers, die op zoek gaan naar manieren om vat te houden op hun personeel. Met een digitale prikklok, of zelfs met gluursoftware, die hen laat meekijken via de webcam. “Verleidelijk voor wantrouwige bazen, maar de doodsteek van de productiviteit van de werknemers”, zeggen experts.