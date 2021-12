Jongerencafé wordt kerstbar: “willen toch lichtpuntje blijven in deze moeilijke tijden”

Een sluitingsuur van 23 uur is een flinke streep door de rekening van jongerencafés. Maar cafébaas Christiaan van de Troopi in Zonhoven laat de moed niet zakken. Integendeel: zijn zaak is de voorbije dagen bijna volledig verbouwd.

Normaal komt het feestje pas op gang rond middernacht. Maar dan moeten wij tegenwoordig door de coronamaatregelen al een uur gesloten zijn. “We hebben er daarom een tijdelijk kerstbar van gemaakt, mét aangepaste drankjes,” toont Christiaan. De toog is omgebouwd tot kersthut. Met een lasterstraler fonkelen de sterren door de zaak en het hangt hier vol met decoratie. Natuurlijk zijn het lastige tijden: eerst met die lockdown en nu weer met dat sluitingsuur. Maar de herberg moet toch open blijven? Zeker met Kerstmis. En dus hebben we er maar geprobeerd iets extra gezellig van te maken. Misschien spreken we zo ook een ander publiek aan? Het draait nu om wat extra sfeer en gezelligheid. Want dat is wat de mensen nu nodig hebben. En een fris printje, een warme marshmallow-choco of een glühwein, natuurlijk.” TR