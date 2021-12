Rallypiloot Thierry Neuville komt met de schrik vrij na crash in ravijn, copiloot geblesseerd afgevoerd

Tijdens een testrit in Labastide-Rouairoux zijn Thierry Neuville en Martijn Wydaeghe in een ravijn gecrasht. DE Hyundai i20 zag er beroerd uit, bij Thierry Neuville was er gelukkig geen schade. Copiloot Martijn Wydaeghe moest wel met een reddingshelikopter naar het ziekenhuis gebracht worden.