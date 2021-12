Vincent Van Peteghem (CD&V): “Bouchez moet beseffen dat MR niet enige partij in de regering is”

Vicepremier en minister van Financiën Vincent Van Peteghem is één van de gezichten van de vernieuwingsoperatie bij CD&V. Als de partij een nieuwe adem wil vinden, moet hij daar mede voor zorgen. Al moet hij bijvoorbeeld in het debat over de fiscale voordelen voor het Belgische voetbal dan wel optornen tegen MR-voorzitter Georges-Louis Bouchez. “En hij moet beseffen dat zijn partij niet de enige in de regering is”, aldus Van Peteghem.