In Brussel wordt zondag opnieuw betoogd tegen de coronamaatregelen. — © Olivier Matthys

In Brussel vindt zondag een nieuwe manifestatie plaats tegen de huidige coronamaatregelen. Twee weken geleden kwamen daar nog 35.000 mensen op af en eindigde de betoging in zware rellen. Volgens het OCAD is de weerstand tegen de coronamaatregelen de laatste maanden sterk toegenomen, wat leidt tot meer polarisatie, extremisme en bedreigingen.