Dertien doden door vulkaanuitbarsting op Java

De dorpen vlak bij de vulkaan werden na de uitbarsting in duisternis gehuld door de dikke rookwolken. Op lokale tv-stations waren ook beelden van vluchtende mensen te zien. Minstens duizend inwoners hebben noodgedwongen hun woningen moeten verlaten en ruim veertig mensen werden met zware brandwonden naar het ziekenhuis overgebracht.

De bijna 3.700 meter hoge vulkaan is de hoogste berg van Java. Hij ligt in het Nationaal Park Bromo-Tengger-Semeru Nationaal Park, in het oosten van het eiland. De laatste grote uitbarsting van de Semeru dateerde van december 2020.

Indonesië ligt in de zogenaamde ‘Ring van Vuur’, de geologisch meest actieve zone op aarde waar vaker aardbevingen en vulkaanuitbarstingen voorkomen.

© via REUTERS

© via REUTERS

© AP

© via REUTERS

© AP

© via REUTERS