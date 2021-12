Motorcrosser Rene Hofer (19) overleden in lawine

De motorcrosswereld is in een diepe rouw. Zaterdagmiddag liet Rene Hofer, samen met twee vrienden, het leven toen ze door een lawine verrast werden.

Hofer was samen met een groep van elf vrienden op een skitrip op de Lackenspitze in Oostenrijk. De groep werd verrast door een lawine. Daarbij kwamen drie skiërs, waarbij de 19-jarige Hofer, om het leven. Hofer, die voor KTM Red Bull uitkwam, eindigde dit jaar zesde in het wereldkampioenschap MX2 en pakte in Pietramurata zijn eerste GP-zege. (jüs)