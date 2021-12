Club Brugge bibbert naar winst tegen Seraing na doelpuntenfestijn in eerste helft

Zonder Hans Vanaken en Eder Balanta deed Club Brugge wat moest tegen Seraing, maar het speelde ondanks de frisse temperaturen opnieuw met klamme handjes. Blauw-zwart liet de Luikenaars bij 2-0 en 3-1 opnieuw in de match komen. De kampioen slikte nu al 23 tegengoals, meer dan Sporting Charleroi of KV Kortrijk.

Wanneer kan Philippe Clement eindelijk eens gerust zijn? Bij een 2-0-stand en geen vuiltje aan de lucht presteerde Club Brugge het om Seraing opnieuw in de wedstrijd te laten komen. Eerst de 2-1 van Jallow, dan de 3-1 van Sandra en op slag van rust de 3-2 van Del Fabro. In de laatste vijf minuten voor de rust vielen drie doelpunten.

Kansen om de wedstrijd dood te maken en vooruit te kijken naar PSG waren er genoeg. Maar een gebrek aan efficiëntie voorin – met Bas Dost in een hoofdrol – en een alweer lekkende defensie zorgde voor meer spanning dan nodig.

Club-coach Philippe Clement had het aangedurfd zijn volledige middenveld te herschikken. Hans Vanaken, Eder Balanta en Mats Rits zaten op de bank, Ruud Vormer vormde een onuitgegeven trio met Cisse Sandra (17) en Noah Mbamba (16). Voor Sandra, eerder al in de basis in de beker, was het zijn eerste competitiestart voor Club.

Seraing kreeg de eerste kans na een slechte terugspeelbal van Noah Mbamba. Scherpschutter Georges Mikautadze profiteerde, Brandon Mechele kon opruimen. Club nam daarop de wedstrijd in handen en Bas Dost mikte een eerste grote mogelijkheid over.

Dost opent de score

Nadat Charles De Ketelaere zich op kracht en klasse voorbij Dario Del Fabro had gewurmd, bediende hij Ruud Vormer. Net op het moment dat de kapitein wilde afdrukken, werd hij van de sokken gelopen door Antoine Bernier. Een duidelijke penalty, die door Bas Dost werd omgezet

Drie minuten na de 1-0 miste de Nederlandse spits de kans om zijn tweede te maken. Hij kopte een voorzet van Lang naast. Ook Lang kreeg zijn vizier niet op scherp, toen hij zich tussen drie man had vrijgemaakt en in het zijnet besloot. En toen Dost nog eens de kans kreeg te scoren, bediende hij Charles De Ketelaere in plaats van zelf zijn kans te gaan.

De overmacht van Club was echter niet te stuiten en op het halfuur lukte de 2-0 dan toch. Lang met de assist, Dost met zijn tweede. Een doelpunt van De Ketelaere werd afgekeurd voor buitenspel. Club stond 2-0 voor, maar het had 4 of 5-0 kunnen zijn.

En net zoals tegen Standard presteerde Club het de 2-0 in gevaar te laten komen. Mikautadze en Cisse hadden Mignolet al eens onder vuur genomen toen Ablie Jallow na een geniale dieptepass buitenkant voet van Youssef Maziz in het straatje werd gestuurd. De Club-verdediging keek ernaar, Jallow omspeelde Big Si en scoorde de 2-1.

Eerste roos voor Sandra

Club reageerde meteen. Eerst miste Dost opnieuw een grote kans, daarna lukte het Cisse Sandra wel, op assist van Charles De Ketelaere. Een doelpunt made in Westkapelle, de eerste voor de A-ploeg van de talentrijke middenvelder ook.

Club-coach Philippe Clement balde de vuisten maar zag tot zijn afschuw hoe Club op slag van rust alweer een doelpunt slikte. Opnieuw zorgde Maziz voor de assist – deze keer op een vrije trap – Del Fabro mocht te makkelijk binnenkoppen.

In de tweede helft bleef Club Brugge verwoed de dubbele voorsprong najagen. Charles De Ketelaere (twee keer) en Ricca misten kansen, maar het was vooral Bas Dost die opnieuw een niet te missen mogelijkheid pal op doelman Dietsch besloot. Op een avond als deze had de Nederlander er makkelijk vier of vijf kunnen maken. Hij werd uiteindelijk tien minuten voor tijd gewisseld voor Wesley Moraes.

Ook verdedigend bleef het opletten voor Club. Mikautadze nam Mignolet onder vuur, Jallow mikte een plaatsbal naast. In plaats van vooruit te blikken naar PSG – maandag vertrekt Club al naar Parijs – bleef het onnodig spannend.

Hans Vanaken en Mats Rist waren in de ploeg gekomen, maar ook zij lieten na de wedstrijd in een beslissende plooi te leggen. Uiteindelijk maakten Noa Lang en Charles De Ketelaere – de onmisbare goudhaantjes – opnieuw de negentig minuten vol.

Het is al van 15 oktober en de 2-0-winst tegen KV Kortrijk geleden dat Club een thuismatch in de competitie won. Maar het is ook al van die wedstrijd geleden dat Simon Mignolet nog eens de nul kon houden voor Club. In het bekerduel tegen Deinze (3-0) stond Senne Lammens in doel. Opvallend: met 23 tegengoals in 17 wedstrijden doet Club niet alleen slechter dan Union, Antwerp, Gent en Anderlecht, ook ploegen als Charleroi en KV Kortrijk slikten voorlopig minder doelpunten dan de kampioen.