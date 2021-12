Brecel treft Chinees Zhao Xintong in finale UK Championship

Luca Brecel is bezig aan een heus snookersprookje, dat helemaal compleet kan worden als hij in de finale van het UK Championship ook Zhao Xintong aan de kant zet. De Chinees is het nummer 26 van de wereld, maar is bezig aan een indrukwekkend toernooi. Op weg naar zijn finale tegen Brecel wipte hij Peter Lines, Jack Lisowski en Barry Hawkins.

Hier staat ingevoegde content uit een social media netwerk dat cookies wil schrijven of uitlezen. U heeft hiervoor geen toestemming gegeven. Klik hier om uw voorkeuren aan te passen