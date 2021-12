Mist Cristiano Ronaldo eerste match onder nieuwe trainer doordat hij blessure opliep bij zijn kenmerkende viering?

Cristiano Ronaldo zou zondag de eerste wedstrijd van interim-coach Ralf Rangnick bij Manchester United kunnen missen. Volgens tabloid The Sun heeft de Portugees een blessure aan de knie opgelopen toen hij zijn typische viering deed na zijn tweede doelpunt tegen Arsenal. De hoge sprong en kwartslag draai in de lucht zouden de 36-jarige superster niet goed zijn bekomen, al is het nog niet 100% zeker dat hij daardoor ook aan de kant zou staan tegen Crystal Palace.

In Engeland vragen ze zich al sinds vorige week af of Ronaldo nog wel in de ploeg zal staan zodra Rangnick aan het roer staat. De Duitse coach, die aangesteld werd tot het einde van het seizoen, houdt immers van voetbal waarbij met hoge druk naar voren gespeeld wordt. Dat is net het onderdeel van het spel waarin Cristiano Ronaldo niet uitblinkt.

Met zijn blessure zou Ronaldo zijn zaak alvast niet vooruit helpen. Rangnick zou zo ook het perfecte excuus kunnen krijgen om eens te zien waartoe Man U in staat is zonder zijn superster.