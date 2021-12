Lewandowski spoelt Ballon d’Or-kater door met twee doelpunten en overwinning in spectaculaire topper tegen Dortmund

Bayern München heeft Borussia Dortmund een stevige tik uitgedeeld in de Duitse titelstrijd. Na een entertainende pot voetbal klopte Bayern zijn grote rivaal met 2-3. Robert Lewandowski nam twee goals voor zijn rekening en was de grote held bij de Duitse competitieleider, die nu vier punten voorsprong telt op Dortmund.

Borussia Dortmund kon mits een overwinning de leidersplaats in de Bundesliga overnemen, en dus nam het het initiatief meteen in handen. Dat loonde al snel: na amper vijf minuten schoot Julian Brandt de Borussen knap op voorsprong: 1-0.

Lang mocht Dortmund, zonder Witsel (bank) en Hazard (testte positief op corona) , niet van die voorsprong genieten. Hummels ging achterin kinderlijk in de fout door een bal tegen Müller aan te schieten: het leer belandde uiteindelijk tot bij Lewandowski, die de gelijkmaker nog voor de tiende minuut in doel werkte.

De wedstrijd bleef ook na de gelijkmaker goed op en neer gaan. Bijna moest Dortmund meteen achtervolgen, maar de blunder van Can bleef onbestraft. Al bleek het uiteindelijk toch uitstel van executie: net voor de rust scoorde Coman met een gelukje de 1-2.

Na de rust bleven we een zeer aangename pot voetbal zien. Haast meteen hing Dortmund de bordjes weer gelijk: wie anders dan Noorse sensatie Erling Haaland scoorde met een heerlijke plaatsbal de 2-2.

Het vervolg van de tweede helft werd overschaduwd door een horrorblesure van Julian Brandt: de Duitser kwam in een luchtduel hard in aanraking met de bonkige Upamecano, meteen was er paniek op het veld. Brandt werd uiteindelijk met een draagberrie van het veld gevoerd.

Maar de wedstrijd ging gewoon voort, en beide ploegen leken meer zekerheid in hun spel in te bouwen om een nederlaag zeker te vermijden. Maar een kwartier voor tijd eiste de VAR een hoofdrol op: de mannen in het busje hadden een (domme) handsbal van Hummels gezien, en legden de bal op de stip. Lewandowski faalde niet: 2-3.

© EPA-EFE

Dortmund kreeg nog wel tien minuten extra tijd om alsnog een puntje uit de brand te slepen. Meunier kwam nog dichtbij na een flater van Upamecano, maar Neuer stond paraat. Bayern München heeft dankzij de overwinning een voorsprong van vier punten beet op zijn grote rivaal.